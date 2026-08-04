Unidades Atenas no pasarán por el centro de Xalapa

agosto 3, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- De acuerdo a la gobernadora Rocío Nahle García, el servicio Atenas de transporte público en Xalapa no circulará por el centro de la ciudad, derivado de un tema de orografía.

Cuestionada sobre las rutas que seguirán las 60 unidades de transporte que llegarán a la ciudad capital explicó que el servicio cubrirá uno de los corredores de mayor demanda de pasajeros, desde Emiliano Zapata hasta Banderilla, a través de la avenida Lázaro Cárdenas.

“En Xalapa hay zonas en el centro en donde no va a entrar porque no entran los camiones (…) Las zonas en las que va a entrar viene desde Emiliano Zapata hasta Banderilla en Lázaro Cárdenas; se trata de una ruta larga por donde pasan las personas, ese es el objetivo”.

En ese sentido, la gobernadora dijo que la semana próxima el secretario del Fideicomiso de la Modernización del Transporte en el Estado, Enrique Santos Mendoza, presentará los detalles del proyecto y las rutas.

Asimismo, dijo que será hasta 2027 cuando se adquieran 100 unidades más para el servicio Ulúa, derivado de la alta demanda que se tiene en la zona conurbada.

“El transporte Quetzalli en Coatzacoalcos está bien, no necesita más, pero la demanda en Veracruz y Boca del Río es muchísima; a ver si para el próximo año podemos adquirir otros 100 camiones para meterlos en Boca del Río y Veracruz”.