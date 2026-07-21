Se escuchará a los taxistas, sin embargo es urgente regular el servicio de transporte por plataformas

Se escuchará a los taxistas, sin embargo es urgente regular el servicio de transporte por plataformas

julio 21, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García afirmó que en su administración se escuchan las voces de todos los sectores, sin embargo, se debe legislar en el tema de movilidad, específicamente en el de la operación de transporte por aplicación.



En su conferencia de prensa, la mandataria indicó que la iniciativa de reforma que se enviará al Congreso del Estado se sigue analizando en la Secretaría de Gobierno, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública.

Ante la demanda del gremio taxista de ser tomados en cuenta, pues consideran que la regulación de las plataformas de taxis por aplicación representa una competencia desleal, dijo que Veracruz va atrasado en el tema, con relación a otras entidades.

“Lo que yo pedí a la Secretaría de Seguridad Pública y a la de Gobierno es que revisaremos las diferentes leyes en otros estados para comparar lo de nosotros. Se escucha, si ellos piden ser escuchados, se les escucha su tema. Lo que sí es que también Veracruz traía un rezago muy fuerte en materia de movilidad”.

Y es que, explicó la Mandataria, el rezago era muy fuerte en ordenamiento vehicular y movilidad, como ejemplo placa y permisos sin validez, incluso motocicletas con permisos del estado de Guerrero.

Cuestionada sobre cómo va la iniciativa, reconoció que no ha salido de la Secretaría de Gobierno, pero se trabaja en ella.