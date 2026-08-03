Vozinha llega a Chile para sumarse a Colo Colo tras días de incertidumbre

agosto 3, 2026

El arquero caboverdiano Josimar Évora Dias, conocido como Vozinha, aterrizó este domingo en Santiago de Chile para incorporarse al Colo Colo, luego de varios días de retraso en su llegada debido a trabas documentales y situaciones personales.

El portero de 40 años, que fue incluido en el once ideal del Mundial 2026 tras una destacada actuación con la debutante selección de Cabo Verde, fue recibido por una multitud en el aeropuerto de la capital chilena.

“Estoy muy feliz de haber llegado aquí y agradezco a los hinchas por la paciencia que han tenido para esperarme”, declaró el futbolista en sus primeras palabras en territorio chileno, donde fue recibido con banderas, carteles, tambores y cánticos de bienvenida.

El Colo Colo, líder absoluto de la liga chilena, anunció la incorporación del guardameta el pasado 24 de julio, pero su arribo se postergó en tres ocasiones. Vozinha llega libre tras culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.

Este lunes, el portero será sometido a los exámenes médicos correspondientes para luego firmar un contrato inicial de seis meses, con opción a extenderse por doce meses más. El martes por la mañana se sumará a los entrenamientos del plantel y al mediodía será presentado oficialmente en el Estadio Monumental.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) modificó el viernes el reglamento del campeonato chileno para permitir que Vozinha utilice su apodo en la camiseta —que en portugués significa “abuelita“—, ya que las bases de la liga establecían que los jugadores debían portar exclusivamente sus apellidos en los dorsales.

Ascenso a la fama mundial

El arquero se convirtió en uno de los protagonistas del Mundial gracias a sus atajadas frente a Uruguay, España y Argentina, que eliminó a Cabo Verde en los dieciseisavos de final. Su actuación disparó su popularidad en redes sociales: pasó de menos de 50 mil seguidores a más de 29.5 millones en la actualidad.