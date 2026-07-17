Cumple Rocío Nahle compromiso;  inicia construcción del Puente del Sotavento

julio 17, 2026

>Será financiado totalmente con recursos estatales y operará sin casetas.

>El proyecto contempla una segunda etapa con un distribuidor vial hacia Miguel Alemán.

Boca del Río, Ver., viernes 17 de julio de 2026.- Para atender una demanda histórica de movilidad en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Alvarado, la gobernadora Rocío Nahle García dio el banderazo de inicio de la construcción del Puente del Sotavento, sobre el río Jamapa, una de las obras de infraestructura más importantes de su administración, con una inversión superior a mil 200 millones de pesos.

“Hoy estamos aquí cumpliendo una demanda de los veracruzanos y veracruzanas, pero también un compromiso que hice en campaña”, afirmó al señalar que el crecimiento de la zona metropolitana hace indispensable ampliar las alternativas de conexión.

Acompañada por autoridades municipales, recordó que actualmente el tránsito entre Boca del Río y Alvarado depende de un solo puente, “Veracruz ha crecido mucho y seguirá creciendo porque cada día somos más atractivos y más personas vienen a vivir e invertir aquí”, expresó.

Asimismo, subrayó que la obra será financiada con recursos estatales y permanecerá libre de peaje.

“Es inversión del Estado. No va a tener casetas ni cobros, porque es dinero del pueblo; son los impuestos de las y los veracruzanos”, puntualizó.

La Mandataria adelantó que, una vez concluida, iniciará una segunda etapa con la construcción de un distribuidor vial en la conexión hacia Miguel Alemán, “sí tenemos prisa. En política el tiempo pasa muy rápido y hoy tenemos que recuperar el tiempo con obras que transformen la vida de la gente”.

Durante la presentación del proyecto, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Leonardo Cornejo Serrano, explicó que el puente iniciará frente a Foro Boca, cruzará el río Jamapa hacia la Isla del Amor y continuará por la Riviera Veracruzana hasta incorporarse a la carretera federal 150 mediante un malecón de aproximadamente un kilómetro.

La estructura tendrá 520 metros de longitud, que con sus accesos alcanzará 720 metros; contempla cuatro carriles de circulación, andadores peatonales, iluminación, señalización y elementos de protección, además de un paseo que integrará movilidad, seguridad y aprovechamiento del entorno del río.

En el arranque participaron el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Leonardo Cornejo Serrano; las alcaldesas de Boca del Río y Veracruz, María Josefina Gamboa Torales y Rosa María Hernández Espejo, respectivamente; el alcalde de Alvarado, Alberto Ángel Cobos Márquez; la diputada local Bertha Ahued Malpica y representantes de Grupo ICA.