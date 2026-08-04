Brote de ébola en RD Congo supera los mil 600 muertos

agosto 3, 2026

El brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) continúa agravándose al superar los 1,600 fallecidos, mientras las autoridades sanitarias mantienen los esfuerzos para contener la propagación del virus. La epidemia, provocada por la cepa Bundibugyo, es considerada una de las más graves registradas en el país y mantiene en alerta a organismos internacionales de salud.

De acuerdo con los reportes oficiales, el número de casos confirmados también sigue en aumento, con miles de personas infectadas desde que el brote fue declarado en mayo. La situación se ha complicado debido a la violencia, la falta de recursos médicos y la desconfianza de parte de algunas comunidades hacia el personal sanitario, factores que dificultan las labores de contención.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que la transmisión del virus continúa siendo intensa, especialmente en la provincia de Ituri, donde se concentra la mayoría de los contagios. Además, la ausencia de una vacuna aprobada y de tratamientos específicos para esta cepa incrementa el desafío para los equipos de respuesta que trabajan en la región.

Las autoridades congoleñas y organismos internacionales han reiterado el llamado a reforzar las medidas de vigilancia epidemiológica, el rastreo de contactos y la atención médica oportuna para frenar el avance de la enfermedad. Aunque el riesgo global permanece bajo, expertos insisten en que el control del brote dependerá del fortalecimiento de los servicios de salud y de la colaboración de las comunidades afectadas.