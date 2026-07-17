Se investigan presuntas amenazas en la suspensión de Feria Ganadera de Tuxpan

Se investigan presuntas amenazas en la suspensión de Feria Ganadera de Tuxpan

julio 17, 2026

Yhadira Paredes/Veracruz, Ver. – Se investiga la versión de presuntas amenazas de extorsión qué llevó a la suspensión de la Expo Feria Ganadera de Tuxpan, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

Entrevistada a su llegada al evento de entrega de Apoyo a la Palabra en el Puerto de Veracruz, la mandataria dijo que no se cuenta de reportes formales sobre estas amenazas.

La administración estatal intervino tras la difusión de versiones que apuntan a exigencias de cuotas contra los expositores.

Indicó que se pusieron en contacto con el representante de la Asociación de Criadores de Ganado Cebú, quien negó las afirmaciones, pero el solo asistiría como invitado.

Ante ello, dijo, solicto al alcalde de Tuxpan un reporte oficial que documente los motivos detrás de la cancelación.

«La respuesta del ayuntamiento definirá las acciones de seguridad en la región norte».

Sin embargo, Rocío Nahle hizo un llamado a los ganaderos que en de tener alguna situación de riesgo acudan a formalizar su denuncias con datos de prueba detonará las investigaciones judiciales para identificar y procesar a los responsables.

SALDO BLANCO POR SISMO

En otro orden de ideas, la gobernadora Nahle indicó que las autoridades de la Secretaría de Protección Civil le informó que todo estaba tranquilo tras el sismo ocurrido en Ciudad Hidalgo en el estado de Chiapas la mañana de este viernes.

Destacó que el operativo de revisión priorizó los municipios del sur debido a su proximidad con la zona del epicentro.