“Spider-Man: Un Nuevo Día” logra el segundo mejor estreno de la historia

agosto 3, 2026

La nueva película “Spider-Man: Un Nuevo Día” logró un estreno histórico al recaudar 927 millones de dólares en la taquilla mundial durante sus primeros días en cartelera, cifra que la convirtió en el segundo mejor debut de la historia del cine, únicamente por detrás de Avengers: Endgame, además, se posicionó como el lanzamiento más exitoso de 2026.

El desempeño comercial de la cinta superó ampliamente las expectativas de la industria; además, consolidó el regreso de Tom Holland como uno de los actores más rentables de Hollywood, mientras la nueva entrega del superhéroe consiguió una respuesta positiva tanto del público como de la crítica especializada.

En Estados Unidos y Canadá, la producción obtuvo 355 millones de dólares, mientras que en los mercados internacionales sumó 572 millones, resultados que impulsaron rápidamente su recaudación global y la colocaron muy cerca de superar la barrera de los mil millones de dólares en tiempo récord.

El éxito de “Spider-Man: Un Nuevo Día” también permitió que la película superara en apenas unos días la recaudación total que otras grandes producciones han conseguido tras varias semanas en exhibición; además, reafirmó la fortaleza de la franquicia como una de las más importantes y rentables del cine contemporáneo.

Los especialistas del sector señalaron que este resultado representa un impulso para el género de superhéroes, al mismo tiempo, destacaron que la combinación del personaje, el elenco encabezado por Tom Holland y la expectativa generada antes del estreno fueron factores clave para alcanzar estas cifras históricas.

Con una recaudación mundial de 927 millones de dólares en su estreno, “Spider-Man: Un Nuevo Día” ya ocupa un lugar entre los mayores fenómenos de taquilla de todos los tiempos; a la vez, mantiene la expectativa de seguir incrementando sus ingresos en las próximas semanas conforme continúe su exhibición en salas de cine alrededor del mundo.