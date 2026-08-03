Nueva ley de comunicación no es censura, asevera la gobernadora 

agosto 3, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García aseveró que los lineamientos de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión federal no son un mecanismo de censura para los medios de comunicación, pero consideró que se debe ordenar la labor periodística.

En ese sentido, indicó que en Veracruz debería ser la Comisión de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) la encargada de elaborar un censo de periodistas, pues podría contribuir al fortalecimiento del gremio.

A nivel local, Nahle García dijo que “ustedes aquí dijeron que había que hacer el censo de los periodistas, me pareció excelente, la Comisión de Periodistas que haga su censo y todo lo demás, así debe ser”.

La gobernadora Rocío Nahle en torno a los lineamientos de la ley a nivel nacional que ha generado mucha controversia, dijo que la libertad de expresión debe ser responsable y con ética profesional.

“Debe de haber orden, cuando hay un exceso, cuando se cruza la línea con difamaciones, mentiras o manipulaciones, hay afectaciones a la sociedad y a terceras personas, y se pierde el profesionalismo y la ética del comunicador y del periodista”.

Finalmente, negó que esta ley de paso a la censura, toda vez que se construyó con la participación de distintos sectores, como la industria de la radio y televisión.