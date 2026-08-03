Se protegerá a particular víctima de presuntas amenazas del alcalde de Jalcomulco 

agosto 3, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Si bien el tema de la acusación contra el alcalde de Jalcomulco, Roberto Ixtla Campuzano por despojo y fraude, se trata de un conflicto entre particulares, al avanzar en amenazas, se tiene que hacer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y ser protegido.



Así lo señaló la gobernadora Rocío Nahle García hizo un llamado a la familia de Luis Burillo a acudir a la Secretaría de Gobierno para recibir asesoramiento.

“Sí tiene una amenaza, sea de quien sea, lo tenemos que defender y el de la amenaza tiene que responder, no puedes andar amenazando. Sí lo protegemos, si nos vamos a meter. Yo había visto el tema y pregunté al Jurídico, pero es un tema entre particulares, pero si brinca a un tema de amenaza o seguridad, ya es otra cosa”.

A AFECTADOS DEL CARTEL INMOBILIARIO

SERÁN ATENDIDOS DE MANERA INDIVIDUAL

Por otra parte, sobre el llamado cartel inmobiliario dijo que se atenderá a cada uno de los afectados de manera particular, no con intermediarios.

“Se canceló (una reunión) porqué esta persona quería lucrar con el tema, dijimos, no, a cada persona la vamos a atender, hoy hablamos de eso en la mesa, es un trabajo que tiene Ricardo Ahued, yo no voy a recibir a una persona que quiere lucrar con el tema”.

Finalmente, aprovechó para hacer un llamado a los notarios para que actúen con ética, por lo que en caso de no cumplir con la ley, le será retirada la patente notarial.