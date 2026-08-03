Detienen a presunto coautor del feminicidio de Valeria Márquez

agosto 3, 2026

La Fiscalía de Jalisco detuvo a Iván Martín N., señalado como uno de los coautores del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en mayo del año pasado.

El crimen contra la creadora de contenido, de 23 años, quedó grabado durante una transmisión en vivo realizada en sus redes sociales, donde tenía más de 90 mil seguidores.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la implicación del hijo de Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, presunto líder de una facción del CJNG.

Iván Martín fue detenido por su posible participación previa, durante y posterior al ataque, en Zapopan, Jalisco, donde las autoridades realizaron un cateo para localizar indicios.

La captura ocurrió en una vivienda de la colonia San Juan de Ocotán, al noroeste de la ciudad, donde fueron aseguradas dos armas, teléfonos celulares e identificaciones.

García Harfuch señaló que el hijo de “R1” mantenía una relación sentimental con la tiktoker y presuntamente la había amenazado en varias ocasiones antes del ataque.

El funcionario federal señaló que las investigaciones apuntan a que Iván Martín habría solicitado a su padre, Ramón Álvarez Ayala, participar en el asesinato de la joven.

Las investigaciones establecieron que los involucrados utilizaron dos vehículos en el ataque: una motocicleta para trasladarse al lugar y un automóvil blanco para escapar.