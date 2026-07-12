Festival del Bolero escenario para desarrollo cultural de los jóvenes: Nahle

julio 12, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García destacó la importancia de la realización de eventos que permiten, además de reactivar la cultura, darle espacios a las juventudes para mostrar su talento, tal es el caso del Segundo Festival del Bolero y el Jazz 2026.

Entrevistada en Xalapa, la mandataria refirió que este evento ha sido todo un éxito sobre todo con la presencia de jóvenes, hombres y mujeres, en el concurso de jóvenes en el bolero.

“El viernes se abrió con un concurso de jóvenes y ver el talento de los jóvenes veracruzanos es impresionante, es un espacio para ello”, señaló la mandataria.

Nahle García se dijo contenta porque se ha permitido reactivar la cultura y el turismo, lo cual es natural en Xalapa.

“Este domingo tenemos una cartelera muy buena, eventos gratuitos, el viernes estuve en el puerto de veracruz, por que es algo fenomenal, se abrió con un concurso de jóvenes y ver el talento de los jóvenes veracruzanos es impresionante, es un espacio para ello”.

Hay que recordar que el Festival del Bolero y el Jazz 2026 inició el pasado viernes, en dos sedes, el Teatro de la Reforma en el Puerto de Veracruz, así como Teatro del Estado, en Xalapa, donde se presentaron exponentes de estos géneros musicales.