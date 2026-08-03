Incendios forestales azotan el noroeste de Estados Unidos

agosto 3, 2026

Una serie de incendios forestales mantiene en alerta al noroeste de Estados Unidos, donde las llamas continúan avanzando sobre amplias zonas de vegetación en estados como Oregón y Washington; a esto se suman las condiciones de calor, sequía y fuertes vientos que han complicado las labores de los equipos de emergencia.

Las autoridades desplegaron miles de bomberos, aeronaves y maquinaria especializada para intentar contener los distintos focos activos, mientras varias comunidades permanecen bajo órdenes de evacuación debido al riesgo que representa el avance del fuego; incluso, algunos incendios siguen sin un control significativo.

El humo generado por los incendios ha deteriorado la calidad del aire en diversas regiones, situación que ha llevado a emitir recomendaciones para que la población limite las actividades al aire libre, especialmente personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y menores de edad.

De acuerdo con los reportes, la combinación de temperaturas elevadas, vegetación seca y ráfagas de viento ha favorecido que las llamas se propaguen con rapidez; además, las autoridades mantienen vigilancia permanente ante la posibilidad de que surjan nuevos incendios en los próximos días.

Los cuerpos de emergencia continúan concentrando recursos en las zonas de mayor riesgo para proteger a la población y reducir el impacto del fuego, mientras los servicios meteorológicos advierten que las condiciones climáticas seguirán siendo desfavorables para las tareas de combate y contención de los incendios.

Las autoridades estadounidenses señalaron que las operaciones permanecerán activas hasta lograr un mayor control de los siniestros; también reiteraron el llamado a respetar las órdenes de evacuación y atender las indicaciones de Protección Civil para evitar poner en riesgo la integridad de los habitantes y del personal que participa en las labores de respuesta.