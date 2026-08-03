Inicia pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria

agosto 3, 2026

El pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria comenzará este lunes 3 y concluirá el viernes 14 de agosto, informó Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar.

Las familias recibirán un depósito único de 2 mil 500 pesos por cada estudiante de primaria pública, recursos que serán entregados mediante las tarjetas del Banco del Bienestar.

Hasta ahora, se han entregado 4.7 millones de tarjetas, equivalentes a 95.1 por ciento del total previsto, mientras continúan las entregas para los que aún no reciben su plástico.

Los pagos se realizarán de manera escalonada, conforme a la letra inicial del primer apellido del representante familiar registrado, de acuerdo con el siguiente calendario:

Lunes 3 de agosto: A, B

Martes 4 de agosto: C

Miércoles 5 de agosto: D, E, F

Jueves 6 de agosto: G

Viernes 7 de agosto: H, I, J, K, L

Lunes 10 de agosto: M

Martes 11 de agosto: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 12 de agosto: R

Jueves 13 de agosto: S

Viernes 14 de agosto: T, U, V, W, X, Y, Z

La incorporación de estudiantes de primaria forma parte de la ampliación del programa, con un apoyo anual destinado a útiles y uniformes para el ciclo escolar 2026-27.

La Beca Rita Cetina fue creada por la presidenta Claudia Sheinbaum para apoyar la economía familiar y contribuir a que niñas, niños y adolescentes permanezcan en la escuela.