Inicia pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria
agosto 3, 2026
El pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria comenzará este lunes 3 y concluirá el viernes 14 de agosto, informó Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar.
Las familias recibirán un depósito único de 2 mil 500 pesos por cada estudiante de primaria pública, recursos que serán entregados mediante las tarjetas del Banco del Bienestar.
Hasta ahora, se han entregado 4.7 millones de tarjetas, equivalentes a 95.1 por ciento del total previsto, mientras continúan las entregas para los que aún no reciben su plástico.
Los pagos se realizarán de manera escalonada, conforme a la letra inicial del primer apellido del representante familiar registrado, de acuerdo con el siguiente calendario:
Lunes 3 de agosto: A, B
Martes 4 de agosto: C
Miércoles 5 de agosto: D, E, F
Jueves 6 de agosto: G
Viernes 7 de agosto: H, I, J, K, L
Lunes 10 de agosto: M
Martes 11 de agosto: N, Ñ, O, P, Q
Miércoles 12 de agosto: R
Jueves 13 de agosto: S
Viernes 14 de agosto: T, U, V, W, X, Y, Z
La incorporación de estudiantes de primaria forma parte de la ampliación del programa, con un apoyo anual destinado a útiles y uniformes para el ciclo escolar 2026-27.
La Beca Rita Cetina fue creada por la presidenta Claudia Sheinbaum para apoyar la economía familiar y contribuir a que niñas, niños y adolescentes permanezcan en la escuela.