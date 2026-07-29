Coordinador de la JUCOPO llama a legisladores a retirarse de su cargo si buscan contender en próximas elecciones

Coordinador de la JUCOPO llama a legisladores a retirarse de su cargo si buscan contender en próximas elecciones

julio 29, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Esteban Bautista Hernández les recordó a todos aquellos morenistas adelantados que se andan promoviendo en territorio en búsqueda de una candidatura en el próximo proceso electoral, que será el partido quien define quiénes serán los contendientes.

Lo que sí dijo, es necesario que aquellos legisladores y legisladoras que aspiran a participar como candidatos a las diputaciones locales y federales del proceso electoral 2026-2027, deberán solicitar la licencia correspondiente.

“Yo soy respetuoso de los compañeros que aspiran, pero el hecho de que se anden moviendo, ellos no van a definir, el partido trae sus propios métodos. Hay una Comisión Nacional de Elecciones que, seguramente, hará mediciones en cada distrito y quien esté mejor posicionado ese será el que vaya”.

Bautista Hernández, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado consideró que debe ser el Organismo Público Local Electoral el que debe meter orden para evitar actos anticipados de campaña.

“Yo tuve una reunión con todos los compañeros para también, quien quiere buscar postularse que hable claro, que diga aquí está mi renuncia, pero es la encuesta la que va a definir”

Hay que recordar que en el OPLE se han recibido alrededor de 40 quejas por actos anticipados de campaña contra varios actores políticos.

Asimismo, el proceso electoral local 2026-2027 arrancará formalmente en septiembre, periodo en el que comenzarán las etapas para la renovación de las 50 diputaciones locales en Veracruz, así como en los distritos federales.