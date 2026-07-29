Si te agarramos, te atiendes a las consecuencias: pobladores de Dos Ríos

Si te agarramos, te atiendes a las consecuencias: pobladores de Dos Ríos

julio 29, 2026

Juan David Castilla

Cansados de los constantes robos y asaltos, habitantes de la localidad Dos Ríos, en el municipio de Emiliano Zapata, colgaron lonas con la advertencia: «zona protegida por vecinos vigilantes».

La manta fue colocada sobre la pared de una vivienda en la Privada Pedro Huesca, de la colonia Las Higueras, en una zona conurbada con la ciudad de Xalapa, la capital de Veracruz .

«Te estamos observando. Si te agarramos, te atienes a las consecuencias «, se lee en la lona.

Los pobladores optaron por esta medida ante la nula respuesta por parte de las autoridades municipales y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

De acuerdo con testimonios de los afectados, hace un tiempo realizaban rondines de vigilancia para tratar de inhibir los atracos, lo que permitió que bajara la percepción de inseguridad.

Los vecinos advirtieron que, si atrapan a un delincuente, no lo entregarán a las corporaciones policiales y tomarán justicia por propia mano.

Los pobladores exigieron al alcalde de Emiliano Zapata, Daniel Baizabal, y a las autoridades estatales que implementen operativos de seguridad efectivos en la zona para garantizar la tranquilidad de las familias.