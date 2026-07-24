Alcalde ejecutado de Temoac tenía presuntos vínculos con el CO y era investigado por homicidios de activistas: Harfuch

Alcalde ejecutado de Temoac tenía presuntos vínculos con el CO y era investigado por homicidios de activistas: Harfuch

julio 24, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Cuernavaca, Morelos, 24 de julio.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Moreno, asesinado el pasado miércoles, se encontraba bajo investigación por presuntos vínculos con organizaciones criminales que operan en el oriente de Morelos y una de las líneas de investigación es un ajuste de cuentas de grupos antagónicos.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario expresó sus condolencias a la familia del edil y aseguró que el Gabinete de Seguridad trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado de Morelos para esclarecer el crimen y detener a los responsables.

“Es importante señalar que el presidente municipal de Temoac se encontraba bajo investigación por posibles vínculos con células delictivas”, declaró.

Precisó que las investigaciones relacionaban al alcalde con las organizaciones criminales conocidas como Los Aparicio y Los Huazulco, señaladas por las autoridades como responsables de delitos de alto impacto, entre ellos secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en diversos municipios de la región oriente del estado.

García Harfuch explicó que, dentro de las líneas de investigación abiertas antes del asesinato, la Fiscalía analizaba la detención de Andrea “N”, alias “La Patrona”, suegra del alcalde y extesorera municipal, quien fue identificada como presunta operadora de una de estas estructuras criminales.

Asimismo, señaló que también era investigada la detención del suegro del edil, así como diversos señalamientos públicos que vinculaban al presidente municipal con hechos violentos registrados en la zona.

“Estos antecedentes son valorados por la Fiscalía como parte de las investigaciones”, puntualizó.

García Harfuch, reveló que la principal línea de investigación por el homicidio del alcalde apunta a una disputa entre grupos delictivos, al señalar que el edil mantenía presuntos vínculos con las células criminales Los Aparicio y Los Huazulco, organizaciones relacionadas con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, cobro de piso y narcomenudeo.

Como parte de este entramado, recordó que su suegra, Andrea Angelina, alias La Patrona, quien fungía como tesorera del ayuntamiento, fue detenida por segunda ocasión en septiembre de 2025 al ser identificada por la Fiscalía como una de las líderes operativas de dicha organización criminal.

Añadió que las investigaciones también consideran denuncias previas contra el entonces alcalde por su presunta autoría intelectual en diversos homicidios, entre ellos los de dos personas señalados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, así como el asesinato de Félix Ovielo Campo, quien habría recibido amenazas de la familia del presidente municipal.

Además, recordó que desde enero de 2026 el edil había sido blanco de varios ataques armados y que en mayo de ese año se recibieron nuevas denuncias en el Gabinete de Seguridad, por lo que las autoridades integran todas estas indagatorias para determinar si el crimen está directamente relacionado con la confrontación entre organizaciones delictivas rivales.

Como parte de las diligencias tras el homicidio, informó que la Fiscalía de Morelos aseguró las oficinas del Ayuntamiento de Temoac para preservar indicios y fortalecer las distintas líneas de investigación.

Subrayó que las labores para esclarecer el asesinato se desarrollan de manera paralela a las operaciones permanentes contra los grupos generadores de violencia en la entidad.

García Harfuch destacó que, como resultado de la estrategia coordinada entre el Gobierno de México y el Gobierno de Morelos, del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026 se logró la detención de más de 2 mil 200 personas por delitos de alto impacto.

Además, fueron aseguradas 519 armas de fuego, más de 14 mil cartuchos útiles, 858 kilogramos de droga y se desmantelaron seis laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetaminas.

El funcionario también destacó los avances del Operativo Enjambre, dirigido a combatir las redes de protección institucional a la delincuencia organizada, mediante el cual han sido detenidos exalcaldes, servidores públicos y operadores financieros presuntamente ligados a grupos criminales.

Entre los casos mencionó la captura del alcalde de Cuautla, Jesús “N”, por delincuencia organizada; la detención de los exalcaldes de Ayala y otros municipios, así como el bloqueo de cuentas de 32 personas físicas y morales realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Finalmente, reiteró que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es mantener el reforzamiento de la seguridad en Morelos, combatir prioritariamente la extorsión y continuar debilitando las estructuras operativas y financieras de la delincuencia organizada mediante labores de inteligencia y coordinación entre autoridades federales y estatales.