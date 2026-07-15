Sheinbaum rechaza acusaciones de la DEA sobre supuesta conecciln entre su gobierno y cárteles

Sheinbaum rechaza acusaciones de la DEA sobre supuesta conecciln entre su gobierno y cárteles

julio 15, 2026

Exige a Terry Cole respeto a la soberanía de México ante sus “desafortunadas” declaraciones

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó de manera categórica las declaraciones del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, quien aseguró que existe una “conexión mortal” entre los cárteles del narcotráfico y el Gobierno de México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó las afirmaciones como “desafortunadas”, al considerar que carecen de sustento y responden a motivaciones políticas, más que a hechos comprobables. Además, señaló que las declaraciones contrastan con los resultados presentados recientemente por su administración, que reportan una reducción del 48 por ciento en los homicidios dolosos.

“Me parece una declaración muy desafortunada. Es más una declaración política que una declaración con sustento; no tiene ningún fundamento”, expresó.

Sheinbaum sostuvo que la DEA debería enfocar sus esfuerzos en combatir el narcotráfico dentro de Estados Unidos, al señalar que ese país concentra uno de los mayores mercados de consumo y distribución de drogas a nivel mundial.

“La mayor venta de droga en el mundo está en los Estados Unidos. ¿Quién la vende?, ¿cómo la distribuyen?, ¿cómo lavan el dinero? Eso es algo que la DEA debería estar investigando”, afirmó.

La presidenta también hizo referencia a publicaciones periodísticas sobre presuntos vínculos de exfuncionarios de la propia agencia antidrogas con organizaciones criminales, y cuestionó el seguimiento que se dio a esos casos, al señalar que la DEA debe atender primero los problemas al interior de su institución.

En materia de seguridad, defendió la estrategia implementada por su gobierno y aseguró que la disminución de los homicidios demuestra que no existe colusión entre las autoridades y grupos delictivos.

“No podría haber disminución de delitos si un gobierno estuviera vinculado con algún grupo criminal. Es una contradicción”, sostuvo.

Como contraste, recordó el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, y afirmó que durante el sexenio de Felipe Calderón sí existió una relación entre funcionarios y el crimen organizado, lo que derivó en un incremento de la violencia.

Finalmente, Sheinbaum rechazó “rotundamente” las declaraciones del titular de la DEA y reiteró que la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad debe mantenerse bajo los principios de respeto mutuo y soberanía.

“A México se le respeta. Conminamos al titular de la DEA a trabajar dentro de su país y de su propia organización, y a seguir colaborando con el Gobierno de México de manera respetuosa”, concluyó.