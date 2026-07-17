Sheinbaum deja a la FGR investigar posible responsabilidad de Gertz en caso de «El Jando»

julio 16, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó adelantar un juicio sobre una eventual responsabilidad del ex fiscal general Alejandro Gertz Manero en la investigación relacionada con Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, identificado como el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, y sostuvo que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existieron irregularidades en el caso.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre el reconocimiento de la Fiscalía de que transcurrieron alrededor de diez meses para identificar a Núñez Ojeda como el piloto de la aeronave utilizada en el traslado de Zambada, lo que abrió interrogantes sobre posibles omisiones durante la gestión encabezada por Gertz Manero.

“Tiene que revisarlo la Fiscalía”, respondió Sheinbaum, al señalar que la institución dio a conocer públicamente cómo ocurrieron los hechos y que, en caso de existir responsabilidades, será la propia autoridad ministerial la encargada de investigarlas y, en su caso, fincarlas.

La presidenta explicó que, de acuerdo con la información presentada por la FGR, Alberto Núñez Ojeda fue interrogado conforme al marco jurídico vigente y durante esa declaración aseguró no pertenecer a ningún grupo delictivo.

Agregó que la Fiscalía cuenta con grabaciones y demás elementos de prueba, además de que existe la posibilidad de obtener una nueva declaración en territorio estadounidense si la investigación lo requiere.

Sin embargo, Sheinbaum insistió en que el debate no debe centrarse únicamente en la identidad del piloto de la aeronave, sino en el aspecto que el Gobierno de México ha considerado prioritario desde el inicio del caso: determinar si autoridades de Estados Unidos participaron en la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López.

Recordó que la administración estadounidense sostuvo inicialmente, a través del entonces embajador y de la información proporcionada a la FGR durante las diligencias sobre la aeronave, que no había intervenido en la operación.

No obstante, afirmó que esa versión quedó en entredicho cuando el avión utilizado para el traslado fue exhibido posteriormente por el FBI como parte de un operativo institucional durante una feria en Estados Unidos.

“Al mostrar el avión como parte de un operativo del FBI hay una contradicción”, sostuvo la mandataria, al reiterar que ese es el punto central que México busca esclarecer en defensa de su soberanía, por encima del hecho de que posteriormente se identificara plenamente al piloto de la aeronave.