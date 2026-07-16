Sheinbaum presentará el domingo estrategia integral para combatir el sargazo en Quintana Roo

julio 16, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El combate al sargazo se perfila como el eje central de la gira que realizará este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum por Quintana Roo, donde presentará una estrategia integral para enfrentar el crecimiento sin precedentes de la macroalga, fenómeno que este año se ha intensificado por el aumento de la temperatura del océano.

La mandataria informó que, tras varias reuniones de trabajo con dependencias federales, el gobierno ya cuenta con un diagnóstico inicial y una propuesta de solución que será revisada directamente en las zonas más afectadas antes de hacer su presentación oficial.

“Ya tenemos una solución, pero vamos ahí a observar el problema, a ver dónde hay mayor cantidad de sargazo y a dar una solución integral a este tema”, señaló.

Sheinbaum explicó que la estrategia contempla actuar desde el mar para impedir que el sargazo llegue a las playas, mediante un esquema de recolección o “pesca” de la macroalga, complementado con un programa para su reciclaje y aprovechamiento posterior.

El objetivo, dijo, es dejar atrás las acciones reactivas de limpieza en la costa y avanzar hacia un modelo preventivo que reduzca las afectaciones al turismo, al medio ambiente y a la economía de Quintana Roo, uno de los estados más impactados por este fenómeno.

La presidenta adelantó que el sábado recorrerá las zonas con mayor acumulación de sargazo para evaluar personalmente la situación, mientras que el domingo encabezará una conferencia de prensa en la que dará a conocer la estrategia general del Gobierno de México para atender esta problemática ambiental.

Además del sargazo, la gira incluirá una revisión de la situación en Tulum, donde persisten inconformidades entre turistas, hoteleros y comerciantes relacionadas con la operación de la zona turística y del Parque del Jaguar.

Sheinbaum sostuvo que sostendrá reuniones con autoridades federales, empresarios y prestadores de servicios para resolver los problemas detectados.

Como tercer punto de la agenda, supervisará el avance del Tren Maya de carga, luego de la llegada de las primeras locomotoras, con el propósito de evaluar el desarrollo de la infraestructura logística que complementará el proyecto ferroviario en el sureste.

La presidenta encabezará este viernes su conferencia matutina desde Tulum, donde ofrecerá un primer balance de las reuniones con autoridades e integrantes del sector turístico, mientras que el domingo presentará formalmente la estrategia nacional para combatir el sargazo, considerada una de las principales prioridades ambientales y económicas para el Caribe mexicano.