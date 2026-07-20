Principal resultado de reunión con Trump fue avanzar en agenda económica del T-MEC: Sheinbaum

Principal resultado de reunión con Trump fue avanzar en agenda económica del T-MEC: Sheinbaum

julio 20, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el principal resultado de su asistencia a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue la oportunidad de conversar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la agenda comercial entre ambos países, en un momento clave para el inicio de una nueva ronda de negociaciones de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La mandataria reveló que originalmente no tenía previsto acudir al encuentro deportivo, pese a contar con una invitación de la FIFA, pero cambió de decisión luego de recibir una invitación personal de Trump durante una llamada telefónica realizada el pasado viernes.

“El presidente Trump me dijo: ‘Claudia, ¿vas a venir?’. Le respondí: ‘Bueno, si usted me invita, presidente Trump’. Él contestó: ‘Sí, sí, estás invitada, ven, vas a estar sentada ahí junto a nosotros’. Entonces decidí asistir porque, como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente”, relató.

Explicó que, tras aceptar la invitación, viajó de manera urgente desde Cancún a Nueva York.

El vuelo comercial fue cancelado por las fuertes tormentas que afectaban esa ciudad, por lo que finalmente utilizó una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional para llegar durante la madrugada del domingo.

Sheinbaum detalló que, antes del partido, sostuvo breves encuentros con integrantes del gabinete del presidente estadounidense, entre ellos el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Posteriormente conversó directamente con Donald Trump y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

“Realmente fueron pocos momentos, pero sí tuvimos alguna oportunidad para poder comentar el tema comercial”, subrayó la presidenta, al destacar que ese fue el asunto central del intercambio con el mandatario estadounidense.

Precisó que Canadá abordó con Estados Unidos temas relacionados con la seguridad y la OTAN, mientras que la conversación con México estuvo enfocada en los asuntos económicos y comerciales.

La presidenta recordó que este lunes comenzó la segunda ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC y anunció que esta misma semana recibirá en la Ciudad de México al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, con el propósito de avanzar en acuerdos durante las negociaciones.

Además, aseguró que el ambiente entre los mandatarios fue de respeto y cordialidad, tanto con Trump y Carney como con el rey Felipe VI de España y el resto de los invitados presentes durante la final.

Sheinbaum consideró que la organización conjunta del Mundial demostró la capacidad de coordinación entre México, Estados Unidos y Canadá, al señalar que el torneo se desarrolló con éxito gracias al trabajo de los tres países anfitriones.

Tras participar en la ceremonia de premiación, la presidenta regresó a México la madrugada del lunes, luego de enfrentar un retraso de aproximadamente tres horas en el aeropuerto de Nueva York debido a la intensa actividad aérea.