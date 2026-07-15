Sheinbaum envía al Congreso iniciativa para crear la Ley General contra el Feminicidio

julio 15, 2026

Confía se apruebe en septiembre

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió este miércoles al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General de Sanción al Feminicidio, con la que busca homologar en todo el país la investigación, persecución y castigo de este delito, a fin de evitar criterios distintos entre las fiscalías estatales y combatir la impunidad.

Durante su conferencia matutina, la primera mandataria de la nación señaló que el feminicidio es la expresión más grave de violencia contra las mujeres y sostuvo que, aunque este delito ha disminuido, aún existen casos que no reciben justicia. Subrayó que el objetivo es garantizar cero impunidad y evitar que las muertes violentas de mujeres sean clasificadas como suicidios u homicidios.

La propuesta establece, por primera vez, un tipo penal único para todo México, con diez razones de género que deberán ser consideradas de manera obligatoria por las autoridades al investigar un posible feminicidio, entre ellas antecedentes de violencia, agresiones sexuales, relaciones de poder y estereotipos de género.

Además, fija una pena uniforme de 50 a 70 años de prisión y contempla 19 agravantes para endurecer las sanciones cuando las víctimas sean niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultas mayores, personas con discapacidad, periodistas, defensoras de derechos humanos o migrantes, así como en casos de ataques con ácido o cuando el responsable sea un servidor público.

La iniciativa también plantea que el feminicidio sea imprescriptible, elimina la posibilidad de amnistías, beneficios procesales o reducciones de pena y sanciona incluso la tentativa del delito. Asimismo, prevé la pérdida de la patria potestad, derechos sucesorios y la destitución e inhabilitación de funcionarios involucrados.

Otro de los ejes de la propuesta obliga a todas las fiscalías del país a contar con unidades especializadas, ministerios públicos, policías y peritos capacitados en perspectiva de género y derechos humanos, además de garantizar que un mismo equipo ministerial dé seguimiento al caso desde el inicio de la investigación hasta la sentencia.

En materia de atención a víctimas, la iniciativa fortalece el acceso a servicios médicos y psicológicos, asesoría jurídica gratuita, reparación integral del daño y programas de apoyo para niñas, niños y adolescentes que queden en orfandad por feminicidio. También contempla la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, campañas permanentes de prevención y lineamientos para que medios de comunicación y plataformas digitales respeten la dignidad de las víctimas y sus familias.

Con esta reforma, el Gobierno de México busca establecer un modelo nacional de prevención, investigación, sanción y reparación del daño, con criterios homogéneos para todas las entidades federativas y el objetivo de fortalecer el combate a la violencia feminicida en el país.