Van 15 reportes por posible gusano barrenador en Xalapa

julio 11, 2026

Ariadna García/Xalala, Ver. En Xalapa se han atendido cerca de 15 reportes de animales con posibles lesiones relacionadas con gusano barrenador, según autoridades municipales.

La directora de Salud del Ayuntamiento de Xalapa, Vianed Martínez Cabrera, explicó que, tras recibir la información, personal municipal brinda atención veterinaria y mantiene coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

“Sí nos hacen los reportes, nos llevan a los gatos y perros, depende, se les da la atención, la consulta y llevamos alrededor de 15 casos”.

Explicó que, es personal de Senasica quien se lleva las muestras y da los resultados, puesto que esto ya no queda en la competencia municipal.

La funcionaria municipal detalló que estos casos no ocurren únicamente con animales en situación de calle, sino incluso en algunos que tienen dueño por lo que llamó a mantener la vigilancia en los hogares.

“Hemos encontrado estos casos en animales que tienen dueño, no solo ha sido de la calle también ha sido de animales que tienen dueño”.

En ese sentido invitó a la población a estar pendiente de sus mascotas y de tener sospecha de alguna herida o riesgo, se pida el apoyo de las autoridades.

“El llamado es que haya una mayor revisión de las mascotas, en el caso que la población detecte alguna herida, o que la mascota se rascó y se ocasionó una herida, sí tiene que estar en revisión. En el caso que la gente detecte algo, nos tiene que llamar para que acuda la brigada y en este caso los compañeros del departamento”, agregó.