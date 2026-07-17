Llaman a comercios a aprovechar descuentos en multas y recargos 

julio 17, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El director de Desarrollo Económico de Xalapa, Fernando Arana Watty, dio a conocer que el programa de descuentos de hasta el 95% en multas y recargos para comercios locales siguen vigentes en la ciudad.

Explicó que el propósito es que los comercios puedan ponerse al corriente y obtener beneficios para seguir creciendo.

«Ahorita tenemos algo que no tenemos registro de que se haya dado en algún ayuntamiento o administración. Un descuento que inició el 15 de junio hasta el 13 de diciembre del 95% en multas y el 85% de recargos».

Aunado a ello, remarcó que a través de la Ventanilla única han logrado brindar atención a un mayor número de establecimientos en la ciudad y abatir el rezago que se traía de varias administraciones.

«Hemos hecho muchas modificaciones en la ventanilla única en este semestre. Se ha atendido un 30% por ciento más de lo que se atendía en administraciones anteriores», dijo.

Explicó que se ha ampliado el horario de atención y se han retirado algunos requisitos que no eran necesarios para la apertura de negocios.