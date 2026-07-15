PAN también impugnará los nuevos requisitos para solicitar la revocación de mandato en Veracruz

PAN también impugnará los nuevos requisitos para solicitar la revocación de mandato en Veracruz

julio 15, 2026

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) anunció que promoverá una acción de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada por el Congreso de Veracruz que modificó los requisitos para solicitar la revocación de mandato de la gobernadora Rocío Nahle García.

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Ana Cristina Ledezma López, informó que el recurso será impulsado a través de la dirigencia nacional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determine si las modificaciones aprobadas por la mayoría de Morena, PT y PVEM se apegan a la Constitución.

«Hoy anunciamos desde esta dirigencia estatal que impulsaremos la presentación de una acción de inconstitucionalidad a través de nuestra dirigencia nacional, para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine si esta reforma respetó el orden constitucional o si, como nosotros sostenemos, restringe indebidamente un derecho político de las y los veracruzanos», afirmó.

La reforma fue aprobada la semana pasada por el Congreso local y, entre otros cambios, mantiene el requisito de reunir el respaldo del 10 por ciento de la Lista Nominal, equivalente a alrededor de 600 mil firmas, pero establece que deberán recabarse en un plazo de 30 días y distribuirse en 107 de los 212 municipios, con al menos el 3 por ciento del listado nominal en cada uno de ellos.

Ledezma López consideró que los nuevos requisitos convierten en prácticamente imposible activar el mecanismo de revocación de mandato y acusó a la mayoría legislativa de imponer «candados» para proteger al gobierno estatal.

«Lo que hicieron fue exactamente lo contrario. En lugar de que sea un mecanismo fácil, le imponen nuevos requisitos a las y los ciudadanos, procedimientos y filtros que la Constitución federal nunca contempló», sostuvo.

La dirigente panista afirmó que ningún Congreso local puede modificar las reglas esenciales de un derecho previsto en la Constitución y recordó que la Suprema Corte ha establecido que las legislaturas pueden regular procedimientos, pero no imponer requisitos que restrinjan derechos políticos.

«Donde la Constitución abrió una puerta para la participación ciudadana, el oficialismo decidió colocar obstáculos que harán mucho más difícil ejercer ese derecho», señaló.

Ledezma López aseguró que Acción Nacional utilizará los mecanismos legales para combatir la reforma y adelantó que el partido mantendrá una postura de oposición frente a las decisiones que, a su juicio, limiten la participación ciudadana.

«El Partido Acción Nacional no va a permitir que las mayorías y sus aliados utilicen la ley para protegerse de los ciudadanos. Los derechos no deben negociarse; los derechos deben defenderse», concluyó.

Se suma a Movimiento Ciudadano

Con este anuncio, el PAN se suma a Movimiento Ciudadano, partido que también informó que promoverá una acción de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada por el Congreso de Veracruz, al considerar que endurece los requisitos para solicitar la revocación de mandato y restringe un mecanismo de participación ciudadana.