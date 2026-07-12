El fortalecimiento de «El Niño» reduce expectativa de ciclones en el Atlántico

julio 12, 2026





Ariadna García

Xalapa, Ver.



El fortalecimiento previsto del fenómeno climático «El Niño» continúa modificando las perspectivas para la temporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico, al disminuir las condiciones favorables para la formación de estos sistemas, informó el subdirector del Centro de Estudios y Pronóstico Meteorológico de la Secretaría de Protección Civil estatal, Federico Acevedo Rosas.

El especialista explicó que la Universidad de Colorado, considerada una de las principales instituciones en el pronóstico de ciclones tropicales, volvió a reducir sus estimaciones debido a la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

«Está ajustando la información que se está generando a nivel global en el sentido de que tendremos o habrá un evento de El Niño muy fuerte», señaló.

Acevedo Rosas recordó que la presencia de este fenómeno suele inhibir la formación de ciclones en la cuenca del Atlántico.

«Cuando El Niño está presente, recuerden que disminuye la probabilidad de desarrollo de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico», indicó.

Detalló que en abril la Universidad de Colorado proyectaba la formación de 13 tormentas con nombre durante la temporada; posteriormente el pronóstico se redujo a 11 y, en su actualización más reciente, la cifra descendió a nueve sistemas.

«La Universidad de Colorado había iniciado el pasado mes de abril con un pronóstico de 13 tormentas con nombre; después bajó a 11 y en julio, hace esta semana, pues da nueve», explicó.

Añadió que de esos nueve fenómenos previstos, aproximadamente cuatro podrían evolucionar a huracanes.

«Son nueve tormentas con nombre, de las cuales me parece que cuatro podrían ser huracanes», comentó.

Finalmente, reiteró que esta disminución en las previsiones está directamente ligada a la expectativa de que «El Niño» alcance una intensidad considerable durante los próximos meses.

«Insisto, eso tiene que ver precisamente con lo que indica que los pronósticos para el desarrollo de un Niño muy fuerte siguen vigentes e incluso haciéndose cada vez más importante», dijo.