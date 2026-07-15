Alcaldesa y cinco funcionarios de Mixtla serán incorporados al Registro Estatal de Violencia Política

julio 15, 2026

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- La alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Celia García Rodríguez y cinco servidores públicos municipales, fueron incluidos al Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género, desde el 30 de junio pasado.

La inscripción deriva de la resolución del expediente TEV-PES-7/2026, en la que el órgano jurisdiccional acreditó la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género en agravio de una integrante del Cabildo de Mixtla de Altamirano.

El Tribunal determinó la responsabilidad de Celia García Rodríguez, presidenta municipal; Arnulfo Rodríguez Tehuintle, entonces tesorero; Iván Rivera Xalamihua, secretario del Ayuntamiento; Alba del Carmen Fernández Hernández, directora jurídica; Rufino Amayo Domeo, fontanero de agua potable, y Rode Temoxtle Flores, secretaria particular de la Presidencia Municipal.

La resolución la emitió el TEV el 3 de julio del presente año, y establece que el registro aplicará del 30 de junio de este 2026, por un periodo de seis meses.

En la misma resolución, el TEV declaró inexistente la infracción atribuida al síndico Mauro Mayahua Atlahua, la oficial mayor Anahí Montalvo Sánchez, la contralora Fhanny Karina Rendón Amador y el director de Comunicación Social Humberto Adrián Amayo Tepole, al considerar que no se acreditó su responsabilidad en los hechos denunciados.

La denuncia fue presentada por una integrante del Cabildo, quien acusó diversos actos que obstaculizaron el ejercicio de su cargo, entre ellos la falta de información para participar en sesiones, restricciones para desempeñar sus funciones y conductas que, de acuerdo con el análisis del Tribunal, constituyeron violencia política en razón de género.

Como parte de los efectos de la sentencia, el Tribunal ordenó la inscripción de las personas sancionadas en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Los datos forman parte del informe de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) del periodo del 19 de junio al 7 de julio de 2026, que da cuenta de las personas incorporadas al Registro Local y Nacional de Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, derivado de sentencias emitidas por las autoridades jurisdiccionales.