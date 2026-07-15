Estos serán los puentes y vacaciones del ciclo escolar 2026-2027

Estos serán los puentes y vacaciones del ciclo escolar 2026-2027

julio 15, 2026

Xalapa, Ver.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027 para escuelas públicas y particulares de educación preescolar, primaria y secundaria, que además de establecer 185 días efectivos de clases incluye dos periodos vacacionales, nueve suspensiones oficiales de labores y ocho sesiones de Consejo Técnico Escolar, en las que los alumnos no asistirán a las aulas.

El calendario, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), también mantiene una semana adicional de receso para maestras y maestros durante agosto, medida implementada desde el ciclo escolar anterior como reconocimiento a la labor del magisterio.

Vacaciones

Durante el próximo ciclo escolar habrá dos periodos vacacionales:

Vacaciones de invierno: del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027 .

del . Vacaciones de Semana Santa: del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.

Puentes y días sin clases

Los estudiantes suspenderán actividades escolares en las siguientes fechas:

16 de septiembre , por el Día de la Independencia.

, por el Día de la Independencia. 2 de noviembre , por el Día de Muertos.

, por el Día de Muertos. 16 de noviembre , por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

, por la conmemoración de la Revolución Mexicana. 6 de enero , suspensión oficial de clases.

, suspensión oficial de clases. 1 de febrero .

. 15 de marzo , por el natalicio de Benito Juárez.

, por el natalicio de Benito Juárez. 5 de mayo, por la Batalla de Puebla.

A estos días se suman cinco jornadas conmemorativas o de reflexión programadas para el 15 de septiembre, 20 de noviembre, 24 de febrero, 29 de marzo y una fecha adicional prevista por la SEP, además de las sesiones de Consejo Técnico Escolar.

Consejo Técnico Escolar

Durante el ciclo habrá ocho sesiones de Consejo Técnico, por lo que tampoco habrá clases los siguientes viernes:

25 de septiembre.

30 de octubre.

27 de noviembre.

29 de enero.

26 de febrero.

30 de abril.

28 de mayo.

25 de junio.

Asimismo, del 2 al 12 de febrero se realizará el periodo de preinscripciones para el ciclo escolar 2027-2028.

El calendario establece que el ciclo escolar 2026-2027 concluirá el 9 de julio de 2027, mientras que para las escuelas normales y demás instituciones formadoras de docentes se aplicará un calendario de 190 días efectivos de actividades.