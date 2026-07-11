Denuncian captura y venta ilegal de cangrejo azul durante la veda en Veracruz

julio 11, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Coalición de Activistas por los Derechos Animales de Veracruz (CADAV) solicitó la intervención urgente de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), al denunciar presuntas actividades de captura, comercialización y consumo ilegal de cangrejo azul durante el periodo de veda en los municipios de Coatzacoalcos, Tecolutla y Catemaco.

A través de un pronunciamiento, la organización informó que, a pocos días de haber iniciado la veda, ha recibido múltiples reportes ciudadanos acompañados de fotografías, videos y ubicaciones que, presuntamente, evidencian la extracción, venta y consumo de esta especie en distintos puntos del estado.

Desde el inicio de la restricción, el pasado 1 de julio, integrantes de la coalición han detectado la comercialización del cangrejo azul en mercados, calles y a través de redes sociales, principalmente en el sur de Veracruz. A partir de esos hallazgos, consideran que la veda no se está respetando y que continúa la captura indiscriminada del crustáceo.

La red de voluntarios de la Coalición Internacional para la Conservación del Cangrejo Azul, que da seguimiento a la especie en los estados del Golfo de México, desde Tamaulipas hasta Quintana Roo, advirtió que las acciones de vigilancia ciudadana han sido rebasadas por el número de personas que continúan capturándola.

Aunque el cangrejo azul no está incluido en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT como especie en riesgo, el activista que encabeza el seguimiento de la población de esta especie aseguró que investigaciones realizadas durante 17 años muestran una disminución sostenida de ejemplares, por lo que advirtió que su conservación enfrenta un panorama preocupante.

La coalición señaló que la ampliación del periodo de veda representa un avance para la conservación de la especie; sin embargo, advirtió que la medida perderá efectividad si no existe vigilancia permanente por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la legislación.

Además, aseguró que ciudadanos han solicitado en diversas ocasiones la intervención de la Conapesca para reforzar la inspección durante la temporada de veda; sin embargo, afirmaron que esos llamados no han sido atendidos, por lo que insistieron en la necesidad de que la autoridad federal actúe de manera oportuna.

Ante ello, pidieron implementar recorridos permanentes de inspección durante toda la temporada de veda, establecer un canal de comunicación con organizaciones civiles para dar seguimiento a los reportes ciudadanos, informar periódicamente sobre las acciones de vigilancia y aplicar las sanciones correspondientes a quienes incumplan la normatividad.

CADAV reconoció la participación de la ciudadanía al denunciar estas presuntas irregularidades y consideró que ahora corresponde a la autoridad federal garantizar el cumplimiento de la veda.

Asimismo, hizo un llamado a los medios de comunicación para contribuir a visibilizar la problemática y fortalecer la difusión de las acciones encaminadas a proteger esta especie.

Finalmente, la organización reiteró su disposición para colaborar con la Conapesca y con la Coalición Internacional para la Conservación del Cangrejo Azul, compartiendo la información recabada y sumando esfuerzos para la protección de una de las especies más representativas de los humedales veracruzanos.