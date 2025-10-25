Xalapa, ciudad que demuestra solidaridad desde la infancia: Alberto Islas

octubre 25, 2025

Xalapa, Ver.- Más de 300 niñas y niños participaron en la segunda edición de la Carrera Infantil “Niñas y Niños Unidos con Conmas para Ayudar”, evento al que asistieron autoridades municipales encabezadas por el alcalde Alberto Islas Reyes.

Esta actividad, organizada por el Consejo Municipal para la Asistencia Social (Conmas) en el Estadio “Antonio M. Quirasco”, tuvo como objetivo recaudar fondos en apoyo a niñas y niños con cáncer que reciben atención en el Centro de Cancerología del Estado de Veracruz (Cecan).

Durante la jornada, el Edil destacó la importancia de promover valores como la empatía y la cooperación desde la infancia, y reconoció la respuesta positiva de las familias xalapeñas que se sumaron a esta noble causa.

“Me da gusto verlos aquí, acompañados de sus familias. Disfruten este evento, diviértanse y recuerden que todos son ganadores. Muchas felicidades”, expresó.

Asistieron la regidora María Guadalupe Márquez Leonardo; la directora del Conmas, Mónica Gasperín Sánchez, y funcionariado municipal.