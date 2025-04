Veracruzanos externan desconfianza por corrupción judicial: César Gutiérrez, candidato a ministro

abril 16, 2025

También rechazó que el crimen organizado pueda inmiscuirse en la elección del Poder Judicial

Juan David Castilla/Xalapa.El candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), César Mario Gutiérrez Priego, recorrió diversas zonas del estado de Veracruz, donde reveló que la principal incomodidad de las ciudadanas y ciudadanos es la corrupción judicial.

En entrevista, dio a conocer que tuvo la oportunidad de realizar la labor informativa en las ciudades de Coatzacoalcos, Acayucan puerto de Veracruz y Xalapa, donde la gente ha externado sus quejas en contra de los vicios que existen en el Poder Judicial.

“La corrupción del Poder Judicial, ese es uno de los puntos más importantes y obviamente la corrupción que existe en materia penal con todas las autoridades que están ligadas y les explicamos cuáles son las que sí tienen que ver con el Poder Judicial de la Federación, cuáles no. Pero en esencia es la corrupción y obviamente la falta de interés que hay por parte del Poder Judicial. Esa ha sido una de las principales problemáticas aquí en el Estado de Veracruz”, expresó.

Gutiérrez Priego se reunió con un grupo de ciudadanos dentro de un domicilio del fraccionamiento Infonavit Buenavista durante el fin de semana, donde explicó la importancia de la participación ciudadana en la elección judicial y la forma en que las personas deben ubicar a los candidatos en las boletas electorales.

“Las boletas las vamos a identificar por los colores, a ustedes cuando menos les van a tocar seis boletas porque van a tener que votar por seis cargos federales: ministras y ministros, el tribunal de disciplina judicial, que realmente se va a convertir, tal vez en la figura más importante del Poder Judicial de la Federación porque ellos son los que van a investigar y sancionar el mal actuar de jueces, magistradas y ministras”, comentó mientras mostraba una de las boletas moradas.

César Gutiérrez, quien lleva 20 años de experiencia en el Poder Judicial, en materia penal, aclaró que en caso de llegar a la Suprema Corte evitará reunirse “en lo oscurito” con los líderes de partidos políticos de oposición, para no caer en situaciones que puedan prestarse a malas interpretaciones.

“Ayer se nos dijeron: oiga, ¿y usted qué piensa hacer cuando sea ministro?, pues de entrada no me voy a andar juntando en lo oscurito con el presidente de un partido de oposición. Eso ya de entrada. Lo que pasa es que sí te puedes juntar con el presidente de un partido de forma pública, si tienen alguna duda, y que todo el mundo se entere y sepa, pero a escondidas, imagínense. Y crean que soy un contrapeso. Los ministros de la Suprema Corte no son un contrapeso. Los ministros de la Suprema Corte forman parte de un poder independiente que es el Poder Judicial, cuyo trabajo es la interpretación de las leyes constitucionales. Interpretarlas y emitir su punto de vista y sus resoluciones con base y fundamento en la Constitución”, aclaró.

El candidato a ministro indicó que continúa recibiendo amenazas a través de las redes sociales y llamadas por WhatsApp, donde le han enviado fotografías de su madre y hasta de sus hijos, por lo que ha presentado las denuncias correspondientes.

“Por supuesto que esas amenazas se tenían que tomar en cuenta porque al existir fotografías de mi madre y de mis hijos, pues obviamente sí me puso en alerta porque no sabemos ni siquiera si esas fotografías alguna vez fueron subidas en redes sociales. El tratar de extorsionarme. Hay un sinnúmero de cosas que parece que les ha molestado mucho el que cada que sale una encuesta estamos en primer lugar. Y que incluso algunos se mandan a hacer sus propias encuestas y para darles credibilidad nos ponen en segundo lugar”.

César Gutiérrez negó que el crimen organizado pueda inmiscuirse en la elección del Poder Judicial, pues a su parecer ha habido resoluciones que favorecen a los grupos delictivos y, por ende, ellos mismos no están de acuerdo en que haya cambios.

“Ellos lo que menos quieren es que haya un cambio en el Poder Judicial. Pues si de todas, todas, los dejan en libertad y ganan todo, al grado de que tuvimos que mandar a 29 líderes criminales de los últimos 40 años extraditados a Estados Unidos con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional, pues me parece que los grupos criminales son los menos interesados en las elecciones porque ellos ya tenían a sus jueces, a sus magistradas, a sus ministros”, enfatizó.

Los jarochos que participaron en la asamblea informativa agradecieron al candidato a ministro su presencia para escuchar sus inquietudes y aclarar algunas dudas sobre la elección judicial histórica en el país.