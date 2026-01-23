AVELI y Poder Judicial van por padrón de peritos traductores de lenguas originarias 

enero 23, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- A pesar de que en Veracruz se estima que dos millones de veracruzanos y veracruzanos son indígenas y hablan alguna lengua originaria, se cuenta con apenas 400 hablantes certificados que pueden coadyuvar en temas de justicia y salud.

Al respecto, Victoriano de la Cruz Cruz, director de la Academia Veracruzana las Lenguas Indígenas (AVELI) dijo que en el 2025 se certificaron 80 personas, pero consideró necesario aumentar el porcentaje porque todas las lenguas originarias que se hablan en Veracruz están en alto riesgo de desaparecer por una política monolingüe.

“El año pasado fueron certificados alrededor de 80 personas hablantes de estas lenguas originarias y algunos justamente están transitando para conformar en el Poder Judicial un padrón de peritos intérpretes, hacia allá va la presidenta Rosalba Hernández para conformarlos”.

De esta forma, ante la solicitud de cualquier juzgado para un intérprete de alguna de las lenguas que tenga esta base de datos, para garantizar el acceso a la justicia, pero también en la salud, pues debe haber personas permanentes en los diferentes centros para que tengan atención adecuada.

El director de la AVELI consideró que la certificación de 80 hablantes, para un total de 400 en Veracruz es reducida, cuando se habla de dos millones personas que se autodescriben como indígenas.

“No son suficientes, necesitamos preparar cada vez más, no solo para Náhuatl, Totonaco, Chinanteco, Tenek, sino también para Zapoteco, Mazateco, Otomí o Ñañu, Tepehua, si requerimos también y como Aveli estamos en la mejor disposición para que se coadyuve en la lecto escritura”.

Destacó que hay que capacitar en temas específicos como en procuración de justicia donde se utiliza terminología jurídica que deben conocer los peritos traductores, por lo que se requiere una formación constante para tener estas habilidades lingüísticas.

El funcionario estatal explicó que son dos tipos de certificaciones, uno para aquellos que son hablantes de las lenguas y aquellos que quieran iniciar un proceso de aprendizaje, con cursos de preparación, luego con una convocatoria para los interesados.