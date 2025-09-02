Laura Itzel Castillo celebra llegada del nuevo Poder Judicial

septiembre 2, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, resaltó la importancia del inicio de un momento histórico para México, al señalar que la voluntad popular, expresada mediante el voto, empieza a vincularse directamente con el Poder Judicial, el único de los tres poderes de la Unión que hasta ahora no se designaba de manera democrática.

En redes sociales, la morenista posteó:

“Desde este 1° de septiembre de 2025, la ciudadanía participa de manera directa en la designación de quienes integran el Poder Judicial”.

Enfatizó que este paso fortalece la justicia y la democracia en el país.

La senadora subrayó que este cambio representa un avance significativo hacia un México más justo, donde los privilegios en la designación de magistrados y jueces dejan de ser la norma.

La víspera, la propia hija del legendario luchador de la izquierda mexicana, Heberto Castillo, tomó protesta a las casi 900 nuevas personas juzgadoras que fueron electas el pasado 1 de junio, los cuales tienen la principal encomienda de hacer llegar la justicia a quienes por décadas han sido marginados de ella.