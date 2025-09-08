Diálogo histórico entre el Ejecutivo y el Poder Judicial fortalece la justicia en Veracruz

septiembre 8, 2025

Xalapa, Ver., lunes 08 de septiembre de 2025.- La gobernadora Rocío Nahle García recibió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Hernández, y a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rosalba Hernández Hernández, en un encuentro marcado por el respeto entre ambos Poderes.

Destacó que este diálogo es histórico, ya que por primera vez los máximos representantes del Poder Judicial fueron elegidos por voto popular, un hecho sin precedentes a nivel mundial.

Refrendó el compromiso del Estado para trabajar de manera conjunta en la construcción de una impartición de justicia con igualdad, enfoque social y atención a los grupos más vulnerables.

En este marco, resaltó los programas Veracruzana Protegida y Amiga, yo te ayudo, que han auxiliado a más de 800 mujeres. Veracruzana Protegida permite pedir ayuda inmediata mediante una app y código QR, mientras que Amiga, yo te ayudo brinda asesoría y representación jurídica gratuita a víctimas de violencia económica. De igual forma, valoró la iniciativa del Presiente de la SCJN de implementar sesiones itinerantes, acercando la justicia a pueblos indígenas, mujeres y personas LGBTIQ+.