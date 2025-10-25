Poder Judicial mantiene suspensión de labores en el norte de Veracruz

octubre 25, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Poder Judicial del Estado confirmó que continuarán suspendidas las labores hasta el 29 de octubre en los órganos jurisdiccionales, administrativos y actuarías municipales de los distritos judiciales de Poza Rica, Papantla, Tuxpan, Chicontepec, Tantoyuca, Huayacocotla, Pánuco y Ozuluama, afectados por las lluvias e inundaciones que dejó el disturbio 90L.

El Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de Veracruz valoró que la situación que se vive en el norte del estado los obliga a mantener la suspensión de labores en los ocho distritos judiciales referidos.

El órgano determinó que los días lunes 27 y martes 28 de octubre serán inhábiles, con lo que se extiende la suspensión que inició desde el 9 de octubre pasado en Poza Rica, Papantla, Tuxpan, Chicontepec, Tantoyuca, Huayacocotla, Pánuco y Ozuluama.

El organismo notificó al personal de los ocho distritos judiciales que, en atención a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Protección Civil del Estado, se estima necesario declarar inhábiles los días 27 y 28 de octubre del presente año para todos los órganos jurisdiccionales, administrativos y actuarías municipales de las zonas mencionadas.

“Reiterando que quienes integramos el Órgano de Administración del Poder Judicial del Estado, por instrucciones de nuestra presidenta, nos encontramos en sesión permanente, atentos y comprometidos.”