Monreal anuncia recorte de hasta 7% al Poder Judicial en el presupuesto 2026

octubre 29, 2025

Se dice dispuesto a que el Senado elimine agregado que “suaviza” penas a funcionarios públicos involucrados en extorsión

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó este miércoles que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 contempla reducciones significativas, principalmente en el Poder Judicial.

En conferencia de prensa desde San Lázaro, Monreal detalló que el ajuste rondará el 67%, afectando de manera prioritaria al Poder Judicial de la Federación, seguido por el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) y, en menor medida, la propia Cámara de Diputados.

El legislador morenista aclaró que estas reducciones no implican necesariamente un recorte directo a los montos actuales, sino que no habrá incrementos respecto al presupuesto de 2025, manteniéndose los recursos asignados a esos órganos constitucionales autónomos.

“Lo que se busca es mantener la disciplina fiscal y evitar aumentos injustificados en áreas donde se pueden hacer ajustes”, explicó Monreal Ávila, quien subrayó que el objetivo del paquete económico 2026 será fortalecer los programas sociales y de infraestructura impulsados por el gobierno federal.

En otro tema, el coordinador parlamentario se refirió a la polémica en torno a su iniciativa que modificó la Ley de Extorsión, la cual reduce hasta la mitad las sanciones a funcionarios públicos involucrados en ese delito. Monreal dijo estar dispuesto a que el Senado de la República elimine esa adición si así lo determina.

Reconoció que la Cámara alta, como revisora, tiene la facultad de corregir o retirar disposiciones que considere inadecuadas, y aseguró que respetará cualquier decisión que se tome en ese sentido.

Finalmente, Monreal Ávila coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló no haber estado al tanto de esa modificación a su iniciativa. “Confío en que el Senado actúe con responsabilidad y sensibilidad política”, concluyó.