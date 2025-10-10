PJ suspenden labores judiciales en municipios del norte de Veracruz por intensas lluvias; instalan centro de acopio en Xalapa

octubre 10, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver., 10 de octubre de 2025. – Derivado de las intensas lluvias registradas en las últimas horas en diversos municipios de la zona norte de Veracruz, el Órgano de Administración Judicial sesionó de manera extraordinaria para atender las eventualidades en los Distritos Judiciales afectados.

Con la finalidad de resguardar la integridad física del funcionariado y de las personas justiciables, se declararon días inhábiles en los Distritos Judiciales de Poza Rica, Papantla, Tuxpan, Chicontepec, Tantoyuca, Pánuco, Ozuluama y Veracruz Centro.

Hasta las 12:00 horas de este viernes, se reportaron afectaciones en los juzgados de Pánuco, Chicontepec, Veracruz y Cosamaloapan, consistentes en filtraciones de agua e intermitencias en el suministro de energía eléctrica, las cuales se atienden de manera inmediata.

En la Actuaría Municipal de Gutiérrez Zamora (Distrito Judicial de Papantla) y en el Juzgado de Procedimiento y Proceso Penal Oral de Poza Rica, se registraron inundaciones en las instalaciones, por lo que los expedientes fueron trasladados a sitios seguros. Cuando las condiciones climatológicas lo permitan, el personal de Recursos Materiales y Tecnologías de la Información realizará un diagnóstico y comenzará con las reparaciones.

En Poza Rica, el Órgano de Administración evalúa la posibilidad de establecer una sede alterna para restablecer las actividades judiciales a la mayor brevedad.

Durante la sesión extraordinaria, también se acordó la instalación de un Centro de Acopio en el Primer Piso del Edificio “C” de la Ciudad Judicial de Xalapa, ubicada en Lázaro Cárdenas #373, colonia El Mirador, donde se recibirán alimentos no perecederos, agua embotellada, insumos de higiene personal, ropa limpia, calzado y botiquín básico de primeros auxilios, los cuales serán enviados a las zonas afectadas.

El Órgano de Administración Judicial se declaró en sesión permanente para dar seguimiento a la emergencia y atender las recomendaciones que emitan las autoridades de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz.