Domingo entra el frente frío 37, se prevé norte, lluvias y descenso de la temperatura

febrero 20, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La Secretaría de Protección Civil del Estado (SPC) emitió una “Alerta Gris” por un evento de norte asociado a la llegada del frente frío número 37, acompañado de una masa ártica, informó el meteorólogo Federico Acevedo Rosas.

El funcionario estatal señaló que durante viernes y sábado las condiciones serán estables, secas y cálidas, pero para el domingo se esperaría un viento del norte.

“Tenemos al frente frío ingresando al Golfo de México el sábado a las 6 de la tarde. El día domingo a las 3 de la tarde, habría cruzado la mayor parte del Golfo de México y estaría en la zona sur del estado de Veracruz, lo que significa”.

El paso de este nuevo frente frío permitirá el incremento de nublados, la posibilidad de lluvias y tormentas y debido a la masa de aire ártico, un evento del norte con rachas violentas y una disminución en la temperatura.

De acuerdo a los pronósticos, se espera que durante el sábado la probabilidad de lluvias no sea alta, pero el domingo serían fuertes en todo el estado, principalmente en las cuencas del Colipa hacia el Nautla, Misantla y en Huayacocotla.

En cuanto a temperaturas, explicó que para el sábado serían ligeramente menores a las que se presentan este viernes y domingo será un descenso mayor.