Veracruz concluirá el ciclo escolar 2025–2026 el 15 de julio

mayo 11, 2026

Xalapa, Ver., lunes 11 de mayo de 2026.– En Veracruz, el ciclo escolar 2025–2026 concluirá el próximo 15 de julio, conforme a los acuerdos establecidos durante la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

En este marco, la secretaria de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinosa, presentó las consideraciones de la gobernadora Rocío Nahle García, así como de las comunidades escolares, del magisterio y de las representaciones sindicales, al subrayar la importancia de garantizar que las y los estudiantes concluyan de manera efectiva sus planes y programas de estudio.

Al conocer la resolución, la Mandataria destacó su relevancia, especialmente para la región Huasteca, ya que permitirá fortalecer la continuidad educativa en comunidades que registraron afectaciones por las lluvias intensas de octubre de 2025, las cuales obligaron a realizar ajustes en las actividades académicas.

La reunión fue encabezada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y reunió a titulares del sector educativo de las entidades federativas, quienes analizaron el cierre del ciclo vigente y la planeación del calendario correspondiente al periodo 2026–2027.