Veracruz asiste a Feria Internacional de Turismo en Lóndres

noviembre 4, 2025

Redacción/Xalapa. La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, dio a conocer que Veracruz se presentó en la Feria Internacional de Turismo World Travel Market 2025, donde tuvo una participación destacada en compañía de otro estado mexicano, Zacatecas.

Dicho evento resulta un lugar importante pues ahí se concentran operadores turísticos de todo el mundo, por lo que colocará al estado veracruzano en el ojo de empresarios de diversas latitudes. Y aunque la gobernadora no asistió personalmente al evento, comentó que confía en que la delegación Veracruzana mostrará lo mejor del estado. La delegación de Cultura y Turismo de Veracruz llevó la representación del estado a la feria internacional de turismo World Travel Market 2025 en LONDRES. ????????#VeracruzEstáDeModa



Hoy como nunca, promovemos nuestro bello estado, en todos los ámbitos nacionales e internacionales. pic.twitter.com/rB63KqdIBj— Rocío Nahle (@rocionahle) November 4, 2025

En días pasados la Gobernadora ya había comentado que “el día cuatro de noviembre estamos invitados a la Feria Internacional Turística de Turismo en Londres, va también Cultura y Turismo, yo no voy a ir, yo tengo mucho trabajo acá, pero solo invitaron a cuatro estados de México, va Quintana Roo, Ciudad de México, creo Guerrero o Baja California y Veracruz, somos los únicos, esto es para comentarles que nosotros estamos con una programación de trabajo en el estado que no se ha interrumpido”.