Setsuv solicita prórroga de huelga a UV ante falta de acuerdos salariales

enero 27, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El Sindicato Estatal de Trabajadores de la Universidad Veracruzana (Setsuv) solicitó formalmente una prórroga de 30 días en el proceso de revisión salarial y contractual que sostiene con la máxima casa de estudios del estado.

Durante una protesta realizada frente a los juzgados de la avenida Lázaro Cárdenas, en esta ciudad de Xalapa, Benjamín Marín López, auxiliar de laboratorio, indicó que la decisión tiene como fin principal destrabar las negociaciones actuales y evitar la interrupción de las actividades académicas, dado que el plazo legal para el estallamiento de huelga vencería originalmente el próximo lunes 2 de febrero a las 7:00 de la mañana.

El entrevistado explicó que la ampliación del periodo es indispensable ante la ausencia de avances sustanciales en las mesas de diálogo.

El punto crítico del conflicto radica en que diversos trabajadores perciben ingresos inferiores al salario mínimo nacional vigente, el cual se fijó en 315.04 pesos diarios desde el 1 de enero de este año.

Marín López denunció que la Universidad suele aplicar los ajustes de nivelación de manera tardía, hasta mediados de año, cuando por derecho constitucional deberían ser inmediatos.

Además del retraso en los pagos, el gremio señala que la institución se limita a homologar los sueldos al salario mínimo general, ignorando que el personal desempeña funciones que corresponden a categorías de salario mínimo profesional.

Aunque el sindicato ha mantenido acciones de protesta mesuradas para no afectar el funcionamiento universitario, advirtieron que la posibilidad de huelga sigue vigente si, tras la resolución de la autoridad laboral sobre la prórroga, no se alcanza un acuerdo que garantice la sostenibilidad económica y los derechos de los trabajadores.