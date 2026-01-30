Casi cuatro meses en huelga, trabajadores del Monte de Piedad en Xalapa

enero 30, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Trabajadores del Nacional Monte de Piedad denunciaron el persistente incumplimiento de los acuerdos laborales por parte de la administración.

La tarde del jueves realizaron una movilización pacífica en la capital del estado, marchando desde la sucursal de la calle Magnolia hasta Plaza Lerdo, en exigencia de que sean respetados sus derechos laborales.

A casi cuatro meses de haber estallado la huelga el pasado primero de octubre, los manifestantes señalaron que la gestión de la institución ha vulnerado sistemáticamente el Contrato Colectivo de Trabajo, lo que ha mantenido paralizadas siete sucursales en la región, afectando a 55 empleados de Xalapa y Coatepec.

El secretario general de la Sección 14 del sindicato, Miguel Ángel García, explicó que el núcleo del conflicto actual radica en la asignación irregular de plazas.

Según el líder sindical, tras una huelga previa de 30 días, se firmó un convenio en el que la administración reconoció 25 de las 26 violaciones contractuales señaladas; sin embargo, se ha negado a respetar las cláusulas 54 y 55.

Dichos apartados estipulan que las vacantes deben otorgarse prioritariamente a personal con mayor antigüedad y capacidad probada, lineamiento que la institución ha ignorado al favorecer a empleados con menor trayectoria, lo que motivó el reinicio de las protestas.

Durante la manifestación, que contó con el respaldo solidario de integrantes del SETSUV y del sindicato de Telefonistas, García denunció una postura hostil por parte de los directivos, quienes presuntamente habrían apostado por el desgaste económico de las familias de los huelguistas.

A pesar de llevar cuatro meses sin percibir salarios mientras el personal de confianza continúa cobrando con normalidad, el dirigente aseguró que la base trabajadora se mantendrá firme en la custodia de su contrato y en la defensa de sus derechos laborales.

Respecto a la preocupación de la ciudadanía sobre el patrimonio empeñado, la representación sindical envió un mensaje de tranquilidad a los pignorantes de las sucursales ubicadas en Magnolia, Zamora, Plaza Crystal, avenida Xalapa, Ávila Camacho y la colonia Revolución.

Se aclaró que las fechas de vencimiento de las boletas han sido recorridas automáticamente y que ninguna prenda será puesta a la venta mientras dure el conflicto.

Los trabajadores exhortaron a los clientes a ignorar posibles avisos de vencimiento orquestados por la administración y a acudir personalmente a las oficinas una vez que el servicio se restablezca para verificar sus nuevos plazos de pago.