Trabajadores de la Radio Nacional dan segunda prórraga para continuar negociaciones del Contrato de Ley 2026

febrero 13, 2026

Redacción Xalapa. A través de un comunicado oficial los sindicatos de la radio nacional dieron a conocer que se dará un nuevo plazo para continuar el diálogo en torno a las negociaciones respecto a el Contrato de ley 2026.

En este sentido, acotaron que “para esta organización sindical es prioridad actuar con responsabilidad privilegiando la estabilidad laboral y la protección de las fuentes de empleo y el bienestar de nuestras familias”.

Es así que el nuevo plazo quedó marcado para el día 28 de febrero donde de no obtener una resolución favorable se convocará a huelga general. Cabe señalar que el conflicto deriva de la inquietud del personal de la radio ante la posibilidad de que se automaticen tareas de programación en estaciones de todo el país, situación que es poco clara dentro de la legislación y que ha orillado a empleados y empresarios radiofónicos a una situación de incertidumbre.

