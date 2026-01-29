Trabajadores sindicalizados emplazan a huelga al Ayuntamiento de Xalapa

enero 29, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Xalapa emplazaron a huelga a la administración municipal a partir de las 00:00 horas del próximo 3 de marzo, ante la revisión salarial, contractual y de prestaciones, dio a conocer Miguel Briones, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento.

El líder sindical señaló que el proceso de negociación se desarrollará ante la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje, donde se acordó iniciar mesas de diálogo el 20 de febrero, fecha en la que se instalará formalmente la mesa de negociación con la administración que encabeza la presidenta municipal Daniela Griego.

«Se prorrogo para el 20 de febrero a las 12 horas y el estallamiento está para las 00:00 horas del 3 de marzo».

Dijo que están citados para el 30 de enero en la sala de cabildo para instalar la mesa de negociaciones y posteriormente se haga la revisión del pliego petitorio.

Recordó que el emplazamiento a huelga es un procedimiento habitual dentro de las negociaciones laborales, y confió en que el diálogo permita alcanzar acuerdos que beneficien tanto a los trabajadores como al Ayuntamiento, en consideración del compromiso que la administración mantiene con la ciudadanía.