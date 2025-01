Setsuv bloquea centro de Xalapa; estallaría huelga el 2 de febrero

enero 31, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Integrantes del Sindicado Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (Setsuv) protestaron en el centro de la ciudad de Xalapa, para exigir el 20 por ciento de incremento salarial.

Los quejosos bloquearon de manera intermitente la calle Juan de la Luz Enríquez, frente a Palacio de Gobierno para dar a conocer que estallaría la huelga el próximo 2 de febrero, si no se llega a un acuerdo con las autoridades universitarias.

Los agremiados del Setsuv amagaron con iniciar la huelga el próximo domingo a las siete de la mañana, ya que la máxima casa de estudios solo ofrece el 4 por ciento de incremento salarial.

El secretario general del Setsuv, Juan Mendoza Gutiérrez, declaró que aún no se ha llegado a un acuerdo con la Universidad Veracruzana.

“Nuestro salario al tabulador que nos rige ha sido rebasado por el salario mínimo. Nosotros entregamos un emplazamiento el 12 de diciembre de 2024 en el Juzgado Laboral y ahí entregamos nuestra petición, entre lo que pedimos es el aumento al salario del 20 por ciento, ese porcentaje es negociable”, indicó.

El pasado martes 28 de enero tuvieron una reunión con directivos de la Universidad Veracruzana, entre ellos de las áreas de Finanzas, Recursos Humanos y la Dirección de Nóminas, pero solo ofrecieron el 4 por ciento de aumento salarial, lo que consideraron un “insulto”.

“Y no más, es el único porcentaje que se nos está ofreciendo y para nosotros es un insulto y lo queremos hacer público para que los trabajadores y ciudadanos sepan porque el Setsuv no ha pactado, no ha firmado, que sepan los catedráticos, los estudiantes que si llega a estallar la huelga el 2 de febrero a las 07:00 de la mañana no es culpa del sindicato”.

Mendoza Gutiérrez recordó que el argumento de la UV es que sólo podrá otorgar el 4 por ciento, ya que carece de recursos económicos.

El Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana tiene 3 mil 500 agramados, entre ellos a personal de base y suplente, distribuidos en los diferentes campus de la UV, quienes se preparan para colgar las banderas roji-negras en caso de no llegar a un acuerdo con la institución académica.