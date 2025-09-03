Termina el verano con 10 personas fallecidas por ahogamiento en Veracruz 

septiembre 3, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa Ver.- El saldo del periodo vacacional de verano es de 10 personas fallecidos, uno menos que en el 2024, reconoció la titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado, quien destacó el salvamento de 64 personas y más de 200 auxilios viales.

“En total se tuvo un saldo de 10 personas que desafortunadamente murieron ahogadas en este operativo de verano, es importante señalar que tuvimos uno menos que el año pasado, el periodo fue más largo, las vacaciones se extendieron una semana, afortunadamente se pudo salvar la vida de 64 personas y se dieron más de 200 auxilios viales de todo tipo”.

La funcionaria estatal, en la conferencia de la gobernadora Rocío Nahle García dijo que se dieron 88 atenciones médicas variadas, la localización de 16 personas extraviadas y 2 embarcaciones rescatadas.

Guadalupe Osorno Maldonado dijo que el pasado domingo se cerró el operativo de verano, el cual se llevó a cabo en coordinación con los sistemas municipales de Protección Civil, las fuerzas de tarea de Seguridad Pública, Salud y otras áreas.

“Tuvimos más de mil 500 elementos estatales que reforzaron a los elementos que estaban en los municipios, principalmente en los 29 costeros y algunos con vocación turística, se reforzó con las fuerzas de tarea federales con Marina y su Plan Marina, la Secretaría de la Defensa y Guardia Nacional”.

Finalmente, informó que se desplegaron durante el verano 200 patrullas,14 binomios equinos, 10 binomios caninos.