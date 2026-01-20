Ataque armado deja 3 muertos en Álamo Temapache, Veracruz

enero 20, 2026

Redacción/Xalapa. Durante el transcurso de esta tarde, se registro un ataque armado en la plaza pública de la localidad de Estero del Ídolo, ubicada en el municipio de Álamo Temapache. El saldo del ataque fueron tres personas fallecidas.

Según señalan testigos, las víctimas eran compradores de desecho de naranja. Se econtraban en la plaza cuando sujetos armados se acercaron a ellos y abrieron fuego a quemarropa para después darse de inmediato a la fuga.

Dos de ellos fallecieron en el lugar, mientras que un tercero fue trasladado con heridas graves al hospital General de Álamo, donde lamentablemente perdió la vida. En el lugar se desplegó un operativo por los tres niveles de gobierno, en tanto de la Fiscalía General del Estado acordonó la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no hay personas detenidas.