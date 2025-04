Tarjeta para depósito de pensión alimenticia facilita la atención a las mujeres y evita la corrupción

abril 21, 2025

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Se cumple con la entrega en tiempo y forma la tarjeta bancaria “MujerEs”, en donde las mujeres podrán recibir el pago de derechos alimentarios derivados de juicios de orden familiar, la cual, de manera extra les otorga un seguro de vida y acceso a mastografías gratuitas.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre indicó que se lleva a cabo esta entrega en los 21 distritos judiciales de la entidad.

“La mujer a través de esta tarjeta puede recibir su pensión alimenticia, la tarjeta al cobrar su pensión alimenticia a través de ella tiene dos apoyos importantísimos, pero primordialmente un seguro de vida totalmente gratuito y la cobertura de gastos funerarios”.

Y es que, recordó que muchas de estas mujeres son jefas de familia que requieren esta protección extra.

Asimismo, destacó que cuando una mujer presenta su demanda de pensión alimenticia, se le entregará para que cobre la pensión a través de esta tarjeta, lo que significa un ahorro de tiempo, dinero, traslado a juzgados.

“Eso implica no venir al juzgado, no tener que ir al banco, entonces estamos generando que este trámite sea más económico, pues ya no tendrá que buscar un taxi, perder su día laboral”.

Asimismo, facilita al deudor alimentario las vías para poder hacer llegar la pensión con una transferencia, pues tiene que ir al juzgado, pedir la ficha de depósito, trasladarse al banco, lo que significa un desgaste.

La presidenta del Poder Judicial dijo que además de hacer a un lado la burocracia sino una acción encaminada a combatir la corrupción para cumplir con un derecho importante el de percibir alimentos.

Se trata de una herramienta bancaria asignada por una persona juzgadora a mujeres veracruzanas que reciben pensión alimenticia, ya sea para sí mismas o en representación de sus hijas e hijos menores de edad.