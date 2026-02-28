SSP asume mando único en Cerro Azul; municipio busca reforzar seguridad

febrero 28, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) asumió el mando único en el municipio de Cerro Azul, confirmó el alcalde Fernando Hernández Spinoso, quien señaló que la medida busca fortalecer la seguridad en esta demarcación de aproximadamente 25 mil habitantes, ubicada en la zona norte del estado.

El edil explicó que firmó un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado para que los elementos estatales trabajen de manera coordinada con la policía municipal, mientras el Ayuntamiento avanza en la capacitación y contratación de nuevos policías.

Detalló que actualmente el municipio enfrenta un déficit de personal certificado, ya que de los 24 elementos que recibió la administración, únicamente tres contaban con la Licencia Oficial Colectiva para el uso de armas.

“Estamos en las acreditaciones de nuestros elementos; de 24 que nos dejaron solamente tres tenían la licencia oficial colectiva. Ahorita enviamos a algunos compañeros a capacitación con la finalidad de darle seguridad a la población”, señaló.

Indicó que durante los cuatro años de la administración estatal la SSP se hará cargo de la seguridad en Cerro Azul, mientras el municipio fortalece su corporación policial.

“El convenio es muy puntual, nosotros lo solicitamos por el tema de la administración y mientras vamos capacitando a los que están”, explicó.

Como parte del acuerdo, el Ayuntamiento cubre los gastos de hospedaje y alimentación de nueve policías estatales asignados al municipio, mientras que la SSP se encarga del pago de sus salarios.

En total, señaló, actualmente operan 34 elementos entre policías municipales y estatales, además del apoyo del Ejército Mexicano y la próxima instalación de una base de la Guardia Nacional.

“En total tenemos ya 34 elementos con los estatales, pero tenemos ahí el Quinto Batallón y también viene la Guardia Nacional; va a estar más tranquilo”, afirmó el alcalde.

El presidente municipal confió en que el esquema de mando único permitirá mejorar las condiciones de seguridad en el municipio mientras se consolida la corporación local.

Cabe recordar que en diciembre de 2025 el Congreso de Veracruz aprobó reformas a la Ley de Seguridad Pública que establecen la figura del mando único, mediante la cual el Gobierno del Estado puede asumir las tareas de seguridad pública en los municipios a solicitud de los propios ayuntamientos.