“Mando único” opera en Cerro Azul, anterior administración dejó solo 3 elementos municipales con requisitos cumplidos 

febrero 26, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Luego de que el municipio de Cerro Azul fuera considerado uno de los “focos rojos” en materia de inseguridad, las autoridades de los 3 niveles de gobierno establecieron el llamado “mando único” para la protección de la ciudadanía, señaló el alcalde Fernando Hernández Spinoso.

En entrevista, el Edil, indicó que son 24 elementos de la Policía Municipal que dejó la anterior administración, de los cuales solo 3 cumplen con los requisitos de exámenes de control y confianza, lo que habla de la irresponsabilidad del ex alcalde en este tema.

“De hecho apenas estamos en las acreditaciones de algunos de nuestros elementos, de 24 elementos que nos habían dejado, únicamente tres tenían la licencia oficial colectiva, pues ahorita ya empezamos a enviar a algunos compañeros a hacer sus capacitaciones”.

Dio a conocer que de acuerdo al convenio para el establecimiento del “mando único”, éste sería por lo que dura la actual administración municipal, en tanto se capacitan a los elementos municipales.



Hernández Spinoso no descartó la posibilidad de que haya más contratación de personal para la Policía Municipal.

Indicó que la Secretaría de Seguridad Pública destinó nueve elementos de la Policía Estatal, pero están a la espera de la llegada de la Guardia Nacional, misma que pondrá una base en Cerro Azul.

El funcionario municipal de Cerro Azul dijo que se lleva a cabo un trabajo coordinado en materia de seguridad con el gobierno de Rocío Nahle García y con el de Claudia Sheinbaum.

“La semana pasada estuvimos en la jornada de seguridad y se ha visto que los índices de inseguridad han ido a la baja, sabíamos que Cerro Azul era un foco rojo en materia de seguridad, pero el trabajo de la Gobernadora y la Presidenta se está viendo la mejora”.