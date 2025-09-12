SSP aceptó recomendación de Derechos Humanos por caso Totalco

septiembre 12, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La Secretaría de Seguridad Pública aceptó la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en torno a la actualización de elementos de la extinta Fuerza Civil, durante el desalojo violento de manifestantes en Totalco, municipio de Perote.

Así lo confirmó la presidenta interina del organismo autónomo, Minerva Regina Pérez López, al ser cuestionada sobre estos hechos ocurridos en junio del 2024.

En ese sentido, dijo que ahora corresponde a la dependencia estatal dar cumplimiento a los puntos recomendatorios emitidos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

“La recomendación fue emitida recientemente y ya fue aceptada por la autoridad, está en proceso de cumplimiento. La recomendación pide que se abra una investigación administrativa para que los servidores públicos involucrados se determine alguna responsabilidad por actuar con uso excesivo de la fuerza y que a las víctimas se les reconozca como tales”.

Y es que hay que recordar que en dicho desalojo los hermanos Jorge y Alberto Contina fueron asesinados por elementos de la Fuerza Civil, quienes acudieron a desalojar a integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental. Ambos recibieron disparos por la espalda.

En este caso, informó, no se recomendó realizar una disculpa pública a las familias de las víctimas.

Sobre la tardanza en la recomendación, explicó que cada expediente requiere un análisis profundo, con investigaciones y solicitudes de información a diversas autoridades.

“No hubo resistencia de las autoridades para entregar información, pero estos procesos llevan tiempo, ya que se deben recabar testimonios, solicitar informes y analizar las circunstancias particulares de cada caso”, finalizó.